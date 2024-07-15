Россияне сбросили два КАБа на Лиман: есть раненые гражданские и разрушения. Фото

В понедельник, 15 июля, россияне атаковали Лиман на Донетчине. В результате обстрела по меньшей мере 5 человек ранены.

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Об этом в Telegram-канале сообщил глава ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что россияне сбросили на город две 250-килограммовые управляемые авиабомбы.

Ранения получили 5 человек от 27 до 50 лет. Повреждены три магазина, инфраструктурный объект и частный дом.

Чиновник в очередной раз призвал местных жителей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.

"Русские удары по мирным жителям – целенаправленные!" – подчеркнул он.

Как позже сообщили в Донецкой областной прокуратуре, начато досудебное расследование по факту ранения 5 жителей Лимана.

"По данным следствия, 15 июля 2024 года, в 16:00, российские оккупационные войска ударили ФАБ из УМПБ по городу Лиман. В результате обстрела получили телесные повреждения пятеро гражданских", – говорится в сообщении правоохранителей.

В частности, мужчина 50 лет и его 49-летняя жена, находившиеся на улице, госпитализированы с минно-взрывными травмами, множественными осколочными ранениями и ушибами. Также травмированы две женщины 45 и 50 лет. Кроме того, от вражеской атаки пострадал 27-летний работник почтового отделения.

В населенном пункте повреждены жилой дом, предприятие, три магазина и автомобиль.

Напомним, страна-агрессор не прекращает терроризировать Донетчину. В воскресенье, 14 июля, под обстрелами оказались Мирноград и Лиман. Есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA в понедельник, 15 июля, россияне атаковали Херсон. В городе, сразу по нескольким адресам, загорелось пять жилых домов.

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