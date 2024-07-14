Войска РФ обстреляли Мирноград и Лиман: есть жертва и раненые. Фото последствий

Страна-агрессор снова терроризирует Донетчину. В воскресенье, 14 июля, под обстрелами оказались Мирноград и Лиман. Есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Филашкин отметил, что в Мирнограде россияне попали ракетой по админзданию и многоэтажке. Убит человек, ранено 6 человек. По предварительной информации, под завалами еще находятся люди. В Лимане известно о 3 раненых, повреждено по меньшей мере один дом и кафе.

"Для россиян каждый украинец – это мишень. Не подвергайте себя опасности и эвакуируйтесь!" – отметил чиновник.

Как сообщили в областной прокуратуре, по данным следствия, 14 июля 2024 года, в 16:25, войска РФ совершили атаку на город Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своей квартире погибла женщина 40 лет.

Еще шесть гражданских в возрасте от 40 до 84 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести. Четыре женщины и двое мужчин доставлены в больницу с минно-взрывными травмами, ушибами и резаными ранами. У двух пенсионеров, к тому же, диагностировано отравление угарным газом.

Предварительно, оккупанты ударили по городу УМПБ Д-30СН. В Мирнограде также повреждены жилые дома и детсад.

Справка

УМПБ Д-30 СН – это гибрид бомбы и ракеты, используемый как из самолетов, так и с земли с дальностью до 90 км.

Российская аббревиатура расшифровывается как "универсальный межвидовой планировочный боеприпас". "Д" – это сокращение от диаметра, а число – собственно сам диаметр снаряда – 30 сантиметров.

В воскресенье днем, 14 июля, российские войска нанесли удары по Сумщине. Взрыв раздался в районе города Конотоп. Всего за неделю страна-агрессор применила против Украины более 700 КАБ, 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет

Напомним, ранее сообщалось, что 14 июля в Курской области РФ дроны атаковали телебашню и подстанцию. В местных пабликах при этом очень радовались, что российские оккупанты "в ответ" на точечные атаки БпЛА начали бить по Сумщине из "Градов".