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Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Страна-агрессор не перестает терроризировать Украину. В понедельник, 15 июля, россияне атаковали Херсон.
Об этом сообщает ГСЧС. В результате атаки загорелось пять жилых домов.
"Очередной циничный обстрел врагом Херсона. Сегодня днем оккупанты обстреляли один из микрорайонов города. Загорелось пять жилых домов", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что спасатели быстро потушили пожары. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
Напомним, что российские оккупационные войска утром 15 июля снова атаковали Херсонщину. В результате вражеского удара пострадали два человека.
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