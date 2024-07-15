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Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео

Анна Павлова
Война против России
2 минуты
813
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео

Страна-агрессор не перестает терроризировать Украину. В понедельник, 15 июля, россияне атаковали Херсон.

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Об этом сообщает ГСЧС. В результате атаки загорелось пять жилых домов.

Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео
Россияне обстреляли жилой район Херсона: загорелись пять домов. Фото и видео

"Очередной циничный обстрел врагом Херсона. Сегодня днем оккупанты обстреляли один из микрорайонов города. Загорелось пять жилых домов", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасатели быстро потушили пожары. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.

Напомним, что российские оккупационные войска утром 15 июля снова атаковали Херсонщину. В результате вражеского удара пострадали два человека.

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