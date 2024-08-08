Россияне прицельно ударили по базе ГСЧС в Никополе: повреждена техника спасателей. Фото

Утром 8 августа российские террористы прицельно ударили по территории подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе на Днепропетровщине. Для атаки вражеские войска применили БПЛА.

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Об этом сообщили в Telegram ГСЧС Украины. Отмечается, что в результате атаки пострадало имущество спасательной службы: выбиты окна пожарного депо и повреждена техника.

"К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал", – отметили в ГСЧС.

Напомним, 7 августа россияне снова обстреливали мирные населенные пункты в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атак оккупантов ранения получили два человека. Под вражеским огнем в течение дня был город Никополь, а также Мировская и Покровская громады.

Также за прошедшие сутки российские оккупационные войска обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины, в результате чего ранения получили гражданские граждане. В частности, под обстрелами оказались следующие населенные пункты: Ромашково, Кизомис, Михайловка, Новоберислав, Чернобаевка, Станислав, Антоновка, Качкаровка, Громадное, Тягинко, Львовое, Александровка, Калиновское, Благодатовка, Приднепровское, Садовое и Херсон. Враг целился в гражданскую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кроме того, 7 августа россияне 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. В регионе зафиксировали не менее 61 взрыва.

– В ночь на 7 августа Россия атаковала Киевщину с помощью ударных БПЛА типа Shahed. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, в результате падения обломков есть раненный и повреждены частные дома.

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