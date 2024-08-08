Россияне снова обстреляли Никопольщину: есть раненные и разрушения. Фото

Террористические российские войска в течение среды, 7 августа, снова обстреливали мирные населенные пункты в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атак оккупантов ранения получили два человека.

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Под вражеским огнем в течение дня был город Никополь, а также Мировская и Покровская громады. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, военные армии России били по Никопольщине артиллерией, а также запускали ударные дроны-камикадзе.

Пострадали двое мужчин 37 и 66 лет, они будут лечиться амбулаторно.

Враг повредил многоэтажку и два частных дома. Разбиты гараж, три хозяйственных постройки, одна – уничтожено. Повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие. Задело авто и линии электропередач.

Лысак также уточнил, что из-за ночного обстрела Красногригорьевской громады побиты 12 солнечных панелей и частный дом.

Напомним, что войска России на фоне наступлений на Покровском и Кураховском направлениях постоянно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донбасса. Ударами утром 7 августа они убили четырех мирных жителей. Еще один человек пострадал из-за действий оккупантов.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Сумскую область. 7 августа оккупанты 26 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты. В регионе был зафиксирован по меньшей мере 61 взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской громады, а также села Екатериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской громады.

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