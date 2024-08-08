КАБы, артиллерия и FPV-дроны: россияне ударили по Сумщине 26 раз в день

Российские оккупационные войска в течение прошедшего дня, 7 августа, 26 раз обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области. В регионе был зафиксирован по меньшей мере 61 взрыв.

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Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. В ОВА уточнили, что под обстрелы попали Сумская, Хотинская, Юнакиевская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Эсманская и Середино-Будская громады.

В частности, на Середино-Будскую громаду россияне сбросили три мины. Были также артобстрелы (зафиксировано восемь взрывов) и удар дроном-FPV (один взрыв).

В Краснопольской громаде произошли атаки FPV-дронов (четыре взрыва), обстрелы из минометов (шесть взрывов) и гранатометов (пять взрывов).

Новослободская громада: нанесен авиаудар КАБом (два взрыва).

Эсманская громада: враг бил из минометов (четыре взрыва).

Юнакиевская громада: совершены авиаудары КАБами (12 взрывов), удар FPV-дрона (один взрыв).

Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБами (девять взрывов).

Ворожбянская громадао: россияне ударили из артиллерии (два взрыва).

Сумская громада: враг нанес авиаудару КАБом (четыре взрыва).

В свою очередь, как отмечает ОВА, за сутки два вражеских БпЛА "были метко уничтожены" нашими защитниками.

Как сообщал OBOZ.UA, из 23 населенных пунктов пяти громад Сумского района объявлена обязательная эвакуация. Первоначально будут вывозить семьи с детьми. Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уже подписал соответствующий приказ и сообщил, что "эвакуационные средства подготовлены". По его словам, планируется вывезти около шести тысяч человек, в том числе 425 детей.

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