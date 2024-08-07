Есть раненный и повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях атаки на Киевщину 7 августа. Фото

Страна-террорист РФ в ночь на 7 августа атаковала Киевщину с помощью ударных БПЛА типа Shahed. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, в результате падения обломков есть раненный и повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не оставляет свои попытки атаковать нашу область уже три ночи подряд. В этот раз Киевщина была атакована БПЛА. Тревога продолжалась всю ночь – более 8 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. К сожалению, в результате падения обломков сбитых целей один человек травмирован – осколочное ранение ноги", – рассказал Кравченко.

В полиции Киевщины уточнили, что за помощью к медикам обратилась 78-летняя женщина, которой стеклом выбитого окна ранило ноги. Помощь медицинские работники оказали ей на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Со своей стороны, глава Киевской ОВА добавил, что в двух общинах области зафиксировано повреждение 22 частных домов и хозяйственного сооружения. В домах повреждена кровля крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады.

"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки. Благодарим наших защитников неба за неустанную работу и постоянную защиту!", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 7 августа отразили дроновую атаку, уничтожив все 30 ударных БПЛА типа Shahed. ПВО сбивало цели в семи регионах.

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