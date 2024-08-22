Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: погиб человек, есть разрушение. Фото

Еще одна жертва оккупантов в Донецкой области. В среду, 22 августа, россияне убили человека в Константиновке. Также есть разрушение.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он в очередной раз призвал местных жителей быть ответсвенными и эвакуироваться. Потому что Константиновка, как и весь Донбасс, регулярно страдает от российского оружия.

"Сегодня вечером враг обстрелял город из ствольной артиллерии. Погиб 65-летний мужчина. Повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля", – сообщил чиновник.

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор не прекращает обстреливать Украину, в том числе пограничные области. На этот раз под атаку артиллерией попал город Дружба на Сумщине. Ранена женщина.

Кроме того, российские оккупационные войска 21 августа ударили по Украинскому и Северскому на Донетчине. В результате этих атак погибли 2 человека.

Напомним, что накануне, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по детскому кафе в Запорожье, в результате чего погиб подросток. Еще шесть детей в возрасте от 10 до 17 лет находятся в больнице.