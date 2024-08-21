Двое в тяжелом состоянии: в больнице рассказали о детях, пострадавших в результате удара РФ по кафе на Запорожье

Накануне, 20 августа, российские оккупанты нанесли удар по детскому кафе на Запорожье, в результате чего погиб подросток. Еще шесть детей в возрасте от 10 до 17 лет находятся в больнице.

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Состояние двух из пострадавших мальчиков медики оценивают как тяжелое. О последствиях российского теракта для здоровья детей рассказал главврач Запорожской детской больницы Юрий Борзенко в комментарии "Радио Свобода".

Он отметил, что части пострадавших детей понадобились операции.

"Трое детей средней тяжести с акубаротравмой (контузия. – Ред.) без минно-взрывных повреждений. Одна девочка – с минно-взрывными повреждениями мягких тканей левого плеча. Сейчас она уже прооперирована, в сознании, разговаривает. Один ребенок – нейро- хирургическая операция, сейчас в операционной", – рассказал Борзенко.

В то же время, главный врач Запорожской детской больницы отметил, что состояние двух пострадавших мальчиков оценивается как тяжелое. Медики подозревают, что в результате российской атаки они получили повреждения спинного мозга.

"Мы сейчас не можем сказать: это повреждение спинного мозга – или это ушиб. Были извлечены осколки, и это только время покажет, как зафункционирует спинной мозг", – пояснил врач.

Напомним, накануне, 20 августа, россияне ударили по детскому кафе "Лаванда" в Малокатериновке к югу от Запорожья. По данным главы Запорожской ОВ Ивана Федорова, погиб мальчик 14 лет. Еще шестеро детей – ребята 14, 15, 16 и 17 лет и две девочки, 10 и 11 лет, получили травмы разной степени тяжести. Все они госпитализированы.

Также в результате российских обстрелов по Запорожскому району пострадали трое взрослых: 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет.

По данным ювенальных прокуроров, к утру 21 августа известно о по меньшей мере 570 украинских детях, которых убила Россия. Еще более 1,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.