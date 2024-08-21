Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии: ранена женщина. Фото

Страна-агрессор не перестает обстреливать Украину, в том числе пограничные области. На этот раз под атаку артиллерией попал город Дружба на Сумщине. Ранена женщина.

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Об этом сообщили в областной прокуратуре. По данным следствия, 21 августа 2024 года около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг из артиллерии обстрелял город.

В результате атаки окупантов 49-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована. Повреждены по меньшей мере 8 домохозяйств.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны" (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне армия РФ атаковала дронами гражданские автомобили в Казачьей Лопане. Погиб 64-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения.

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