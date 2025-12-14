В Австралии террористы расстреляли людей, которые праздновали Хануку: по меньшей мере 10 погибших и много раненых. Видео

В Австралии 14 декабря произошел теракт. Двое нападавших открыли огонь по людям, которые праздновали Хануку на пляже в Сиднее.

Видео дня

Известно о по меньшей мере 10 погибших и около 60 раненых. Об этом сообщает телеканал FREEДОМ.

Как сообщается, двое террористов расстреляли людей, праздновавших важный для евреев праздник – Хануку – на пляже Бонди в Сиднее.

Как утверждают очевидцы, они произвели "не менее 50 выстрелов".

Предварительно известно о минимум 10 погибших и 60 раненых. Среди погибших есть полицейский и дети, уточняют некоторые СМИ.

Сообщалось, что один из нападавших был ликвидирован. Другого удалось ранить и задержать.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как одного из стрелков обезоружил обычный прохожий: он подкрался к преступнику со спины, обхватил его руками – и отобрал оружие.

Реакция Израиля

На ужасную атаку отреагировал президент Израиля Ицхак Герцог. Он осудил "жестокое нападение" на группу евреев на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки и призвал австралийские власти бороться с "огромной волной антисемитизма", которая, по словам Герцога, "охватила австралийское общество".

"Наши сестры и братья в австралийском Сиднее подверглись нападению со стороны мерзких террористов, которые совершили очень жестокое нападение на евреев, пришедших зажечь первую свечу Хануки... Мы снова и снова повторяем наши призывы к австралийскому правительству принять меры и бороться с огромной волной антисемитизма, которая охватывает австралийское общество", – заявил Герцог, выступая на мероприятии в резиденции президента в Иерусалиме.

Президент Израиля добавил, что вместе с соотечественниками молится за выздоровление раненых и за души невинно убитых в Сиднее евреев.

Новость дополняется