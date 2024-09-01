Россияне нанесли удар по пригороду Харькова: первые подробности

Около полудня 1 сентября российские оккупанты нанесли удар по Люботину Харьковского района. В результате атаки пострадали три человека.

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Также повреждено гражданское предприятие. Об этом сообщили в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.

По словам последнего, среди пострадавших мужчины – 70 и 57 лет, а также женщина – 59 лет. Угрозы жизни потерпевших нет, медики оказывают помощь.

С начала суток Харьковщина уже не в первый раз оказалась под вражеским огнем. Ночью 1 сентября оккупанты дважды ударили по селу Слатино в Дергачевской громаде. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей, в том числе беременная. Кроме того, атака привела к возгоранию дома и автомобиля в населенном пункте.

Также накануне вечером кремлевские террористы ударили по Слободскому району Харькова. Есть повреждения домов, пострадали люди, среди которых дети. Сначала сообщалось об отсутствии пострадавших, затем к медикам обратилась 13-летняя девушка с острой реакцией на стресс. Позже медики оказали помощь еще одной пострадавшей – 20-летней девушке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Днем 31 августа войска РФ нанесли преступный удар по Черкасской Лозовой под Харьковом. По меньшей мере, два человека погибли, восемь получили ранения.

– 30 августа Россия ударила КАБами по Харькову. На утро 31 августа известно, что в результате вражеской атаки пострадали 97 человек, более двух десятков из них – дети.