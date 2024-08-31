Атака врага по Черкасской Лозовой на Харьковщине: погибли два человека, много раненых

Войска Российской Федерации днем в субботу, 31 августа, нанесли преступный удар по Черкасской Лозовой под Харьковом. Минимум два человека погибли, восемь получили ранения (по информации на 16:30).

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Взрыв в селе прогремел в 14:55. Глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов подтвердил в Telegram факт российского обстрела. Он сообщил, что в населенном пункте загорелся дом, возможно, люди оказались под завалами.

В 15:30 было известно о восьми потерпевших. Из них семеро – легкие, одна женщина – в среднем состоянии.

Около 16:00 появилась информация о первой жертве. Погибла женщина. Спустя пять минут Синегубов заявил что количество погибших увеличилось до двух.

Напомним, что враг днем 31 августа обстреливал и Черкасскую Лозовую, и сам Харьков. Предварительно, авиация противника сбросила КАБы на нашу территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 августа ВС РФ ударили из артиллерии по селу Новоосиново Купянского района Харьковской области. В результате обстрела села пострадали трое гражданских.

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