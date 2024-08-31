Количество пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло до 97 человек: среди них десятки детей

Накануне, 30 августа, Россия ударила КАБами по Харькову. На утро 31 августа известно, что в результате вражеской атаки пострадали 97 человек, более двух десятков из них – дети.

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Об этом около 7 часов утра сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Известно также о по меньшей мере семерых убитых Россией харьковчанах.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них – 22 несовершеннолетних", – написал Синегубов в 06:49 31 августа.

Около 22:00 накануне он сообщал о семи жертвах российской атаки. Среди них – 14-летняя девочка, на момент удара находившаяся на детской площадке.

Напомним, днем 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушения претерпело 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела в подъезд многоэтажки. Пострадали много людей.

Также под ударом оказался Немышлянский район Харькова, именно там погибла 14-летняя девочка, также есть раненые.

А в ночь на 30 августа россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. В результате удара есть жертвы и раненые.