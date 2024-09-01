Россияне ночью обстреляли Слатино Харьковского района: среди пострадавших – беременная женщина

Оккупационные силы РФ ночью в воскресенье, 1 сентября, дважды ударили по селу Слатино в Дергачевской громаде Харьковского района. В результате обстрела пострадали шесть мирных жителей, в частности женщина, которая носит под сердцем ребенка.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, первый удар был зафиксирован около 02:50.

Вражеские обстрелы привели к возгоранию дома и автомобиля в населенном пункте. Пострадали пять человек, из них одна беременная.

"Женщина госпитализирована в медицинское учреждение", – подчеркнул чиновник.

Впоследствии оккупанты совершили повторный обстрел населенного пункта. На этот раз загорелось бытовое помещение агропредприятия.

В результате российского удара пострадал 67-летний мужчина, его тоже госпитализировали в больницу.

Накануне вечером, 31 августа, оккупационные войска РФ ударили КАБами по Слободскому району Харькова. В результате атаки были повреждены дома, пострадали мирные жители, среди которых дети.

Перед тем враг нанес удар по Черкасской Лозовой под Харьковом. По меньшей мере, два человека погибли, восемь получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа из-за удара России по Харькову корректируемыми авиационными бомбами погибла Вероника Кожушко – юная художница, которой было всего 18 лет. За час до трагедии девушка послала свой последний рисунок писателю Сергею Жадану.

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