Россияне FPV-дроном атаковали полицейский автомобиль в Купянске: погиб старший инспектор. Фото

Российские войска вечером 31 августа атаковали FPV-дроном полицейский автомобиль в Купянске Харьковской области. В автомобиле находились трое полицейских, все получили осколочные ранения.

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Один из пострадавших правоохранителей, капитан полиции Александр Попович скончался в больнице, несмотря на усилия врачей. Трагическое известие о гибели коллеги сообщили в полиции Харьковской области.

"Руководство и коллектив полиции Харьковщины склоняет головы в скорби по погибшему коллеге. Старший инспектор роты № 2 батальона № 1 полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области капитан полиции Александр Попович скончался 31 августа в больнице от тяжелых осколочных ранений", – отмечено в сообщении.

В полиции Харьковщины рассказали, что накануне около 19:30 вечера в Купянске россияне FPV-дроном атаковали полицейский автомобиль, в котором находились трое правоохранителей. Всех троих доставили в больницу с осколочными ранениями. Для Александра Попова они стали смертельными: врачи не смогли спасти его жизнь.

"Около 20 лет своей жизни Александр Попович служил в органах внутренних дел, служил украинскому народу. Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину выполнял свои профессиональные обязанности, принимал участие в гуманитарных миссиях в одном из самых опасных районов Харьковской области. Ему было всего 44 года. Без мужа осталась жена, без отца – сын и дочь, без сына – мать. Никогда не простим! Вечная память тебе, герой!" – отметили в полиции Харьковщины.

Напомним, накануне, 31 августа, россияне нанесли удары по Харькову и Черкасской Лозовой. По облцентру били КАБами, а в селе Черкасская Лозовая известно о прилете по частному дому. Пострадали восемь гражданских, двое погибли.

А ночью оккупанты обстреляли Слатино Харьковского района: среди пострадавших – беременная женщина.