Оккупанты нанесли удары по Харькову и Черкасской Лозовой: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Днем 31 августа Харьков подвергся очередному российскому обстрелу, также пострадало село Черкасская Лозовая. В последнем, предварительно, есть четверо потерпевших.

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Жителей города просили не игнорировать тревогу и находится в безопасных местах. Глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов сообщил об обстреле облцентра в 14:50 на своем канале в Telegram. "Харьков, в укрытие! Оккупанты наносят удары!" – написал представитель местной власти.

Сирены на Харьковщине прозвучали около 14:25 субботы. Мониторинговые каналы проинформировали, что противник применил КАБы.

В 14:55 оккупанты ударили по Черкасской Лозовой, там загорелся дом. Есть раненые, также возможно, что завалами находятся люди.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в пятницу, 30 августа, враг также атаковал Харьков КАБами. Прилеты были в пяти локациях.

– По состоянию на утро 31 августа известно, что из-за этой атаки пострадали 97 человек, более двух десятков из них – дети. Погибли по меньшей мере шесть граждан. Среди жертв – 14-летняя девочка.

– Оной из жертв обстрела противника стала Вероника Кожушко – юная харьковская художница, которой было всего 18 лет.

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