Работали по заказу России: задержан лидер банды, которая поджигала авто ТЦК в Хмельницкой области. Фото

В Хмельницкой области задержали лидера преступной группировки, которые поджигали автомобили сотрудников территориальных центров комплектования. Злоумышленники действовали по заказу страны-террориста России.

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Фигуранты подожгли два транспортных средства местного ТЦК с помощью "коктейлей Молотова". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В результате комплексных мероприятий лидер банды задержали, деятельность преступной группы нейтрализовали. По заданию РФ преступники путем поджога уничтожали служебные автомобили Сил обороны на западе Украины.

Правоохранители отметили, что житель Хмельницкой области сам вышел на оккупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги. Для этого он разместил в даркнете свое "резюме", где предложил "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК.

Спустя некоторое время представитель России ответил на "резюме" и дал ему задачу уничтожение военных автомобилей. Для совершения преступлений лидер банды привлек еще нескольких жителей региона.

Злоумышленники снимали возгорание транспортных средств на камеры собственных телефонов для отправки "отчета" российским оккупантам. Предатели успели поджечь два автомобиля местного ТЦК.

Военная контрразведка СБУ совместно с уголовным розыском Нацполиции задокументировала подрывную деятельность преступной группы и задержала ее организатора "по горячим следам". Во время обысков у него изъяты мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 (подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности ВСУ); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом).

Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий. Также идет расследование для привлечения к ответственности его сообщников. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове ночью 1 августа подожгли авто украинского военнослужащего. Правоохранители оперативно поймали двух злоумышленников, местных жителей 30 и 47 лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце июля Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу российской ФСБ жгли автомобили украинских защитников.

Ранее во Львове тоже поймали поджигателей машин украинских военных. Задержанным всего по 17 и 18 лет.

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