Искали 'легкие деньги': во Львове задержали приспешников ФСБ, которые поджигали авто украинских военных. Фото и видео

Во Львове Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали приспешников российской ФСБ, поджигавших авто украинских военных. Двое местных жителей 17 и 18 лет искали "легких" денег в российских Telegram-каналах, теперь же они могут получить до восьми лет тюрьмы.

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Об этом 19 июля рассказали прессслужбы СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора. Как отмечается, правоохранители предотвратили новые попытки ФСБ РФ расшатать общественно-политическую обстановку на западе Украины.

По данным следствия, на одном из пабликов представитель ФСБ России пообещал одному из фигурантов быстрый заработок за сотрудничество.

По его указанию молодчик сначала подыскивал "нужные" авто, а затем скрыто фотографировал их.

После получения фото российская спецслужба давала "добро" на уничтожение потенциальных целей.

По такому алгоритму вражеский приспешник поджег авто военного боевой бригады ВСУ.

Для этого он использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил машину.

В частности, 8 июля в полицию поступило сообщение о пожаре Mitsubishi Pajero. Огнем были повреждены моторный отсек и передняя часть авто.

Это была "тестовая" задача ФСБ, после чего куратор дал новое поручение – привлечь других молодых людей для серии поджогов авто украинских защитников по всему Львову.

В дальнейшем к схеме был привлечен и 17-летний подельник.

Во время последующих преступлений исполнители должны были снимать возгорание автомобилей для "отчетности".

Полученные видео враг планировал использовать для создания картинки о якобы существовании во Львове "антиукраинского подполья".

Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов. РосСМИ выдавали сожженные машины как якобы авто работников ТЦК и СП, чтобы показать "произвольную инициативу украинцев против мобилизации".

Вместе мужчины сожгли еще две машины 10 июля – внедорожник Jeep Grand Cherokee и микроавтобус Volkswagen Сrafter.

Одна из сожженных машин принадлежит военнослужащему ВСУ, проходящему лечение во Львове после ранения.

Контрразведчики СБУ и полицейские задержали обоих злоумышленников во время очередного поджога авто ВСУ.

У задержанных были обнаружены телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигающие смеси.

Оба сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит до восьми лет тюрьмы.

Расследование продолжается, принимаются меры по установлению заказчиков поджога.