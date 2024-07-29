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В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Марина Лисничук
Расследования
4 минуты
1,5 т.
В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу российской ФСБ жгли автомобили украинских защитников. Шесть жителей 18-23 лет работали курьерами популярного сервиса доставки еды, а между тем пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

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Участников ячейки задержали в разных частях города: их взяли под стражу, за преступную деятельность им грозит до восьми лет тюрьмы. Подробнее о разоблачении рассказали в СБУ, Нацполиции и Офисе генерального прокурора.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Спецназовцы установили, что в поле зрения спецслужбы страны-агрессора молодые одесситы попали как активные пользователи Telegram-каналов с поиска легкого заработка, где оставляли свои "резюме". В одном из таких чатов им ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение авто воинов ВСУ.

Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Затем отправляли фото "целей" своему российскому куратору для "соглашения", позже ночью прибывали к паркоместам военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой – снимал это на видео", – отметили в СБУ.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

За поджог одного авто защитников спецслужбы РФ обещали молодым людям из Одессы большую награду, но фактически платили от 5-8 тыс. грн. Установлено, что в течение июня-июля 2024 года фигуранты подожгли 15 таких автомобилей.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Полученные кадры враг использовал для создания ошибочного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ по деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Злоумышленников удалось задержать "по горячим следам". Это шесть жителей Одессы, самому старшему из которых 23 года, а самому младшему – 18. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали деньги.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры шестерым гражданам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Суд уже удовлетворил ходатайство стороны обвинения – подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Пока им грозит до восьми лет тюрьмы. Следствие продолжается, решаются вопросы дополнительной квалификации преступных действий и установления вероятных сообщников.

В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео
В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео
В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее и во Львове задержали двух приспешников российской ФСБ, которые поджигали авто украинских военных. Это местные жители 17 и 18 лет, которые так же искали "легкие" деньги в российских Telegram-каналах, а теперь могут получить до восьми лет тюрьмы.

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