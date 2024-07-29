В Одессе разоблачили группу местных жителей, которые по заказу ФСБ жгли авто ВСУ. Фото и видео

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу российской ФСБ жгли автомобили украинских защитников. Шесть жителей 18-23 лет работали курьерами популярного сервиса доставки еды, а между тем пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

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Участников ячейки задержали в разных частях города: их взяли под стражу, за преступную деятельность им грозит до восьми лет тюрьмы. Подробнее о разоблачении рассказали в СБУ, Нацполиции и Офисе генерального прокурора.

Спецназовцы установили, что в поле зрения спецслужбы страны-агрессора молодые одесситы попали как активные пользователи Telegram-каналов с поиска легкого заработка, где оставляли свои "резюме". В одном из таких чатов им ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение авто воинов ВСУ.

Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны.

Затем отправляли фото "целей" своему российскому куратору для "соглашения", позже ночью прибывали к паркоместам военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой – снимал это на видео", – отметили в СБУ.

За поджог одного авто защитников спецслужбы РФ обещали молодым людям из Одессы большую награду, но фактически платили от 5-8 тыс. грн. Установлено, что в течение июня-июля 2024 года фигуранты подожгли 15 таких автомобилей.

Полученные кадры враг использовал для создания ошибочного информационного повода для пропагандистских медиаресурсов РФ по деятельности на территории Одессы антиукраинского подполья.

Злоумышленников удалось задержать "по горячим следам". Это шесть жителей Одессы, самому старшему из которых 23 года, а самому младшему – 18. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, бутылки с зажигательной смесью и банковские карты, куда поступали деньги.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры шестерым гражданам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Суд уже удовлетворил ходатайство стороны обвинения – подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Пока им грозит до восьми лет тюрьмы. Следствие продолжается, решаются вопросы дополнительной квалификации преступных действий и установления вероятных сообщников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее и во Львове задержали двух приспешников российской ФСБ, которые поджигали авто украинских военных. Это местные жители 17 и 18 лет, которые так же искали "легкие" деньги в российских Telegram-каналах, а теперь могут получить до восьми лет тюрьмы.

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