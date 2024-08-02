В Харькове подожгли автомобиль военнослужащего: полиция задержала злоумышленников на горячем. Фото и видео

В Харькове ночью 1 августа подожгли авто украинского военнослужащего. Правоохранители оперативно поймали двух злоумышленников, местных жителей 30 и 47 лет.

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Мужчины на телефон записали видео своего преступления. Кроме того, у них при себе была бутылка с воспалительной смесью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

"При отработке вызова полицейские обнаружили двух мужчин, которые бежали в обратную сторону от места происшествия. Ими оказались жители Харькова... Один из которых неоднократно осужден за совершение имущественных преступлений", – рассказали копы.

Поджог авто Jeep grand Cherokee преступники совершили около 2:15 ночи.

Двое мужчин попались на горячем, они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За уничтожение транспортного средства военного поджигатели надеялись получить 40 тысяч гривен. Вместо этого им грозит реальный срок – до 10 лет тюрьмы.

Дело касается ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УК.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В конце июля Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу российской ФСБ жгли автомобили украинских защитников. Шесть жителей 18-23 лет работали курьерами популярного сервиса доставки еды, а между тем пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.

– Ранее во Львове тоже поймали поджигателей машин украинских военных. Задержанным всего по 17 и 18 лет.

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