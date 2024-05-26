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Появилось видео первых минут после попадания в "Эпицентр" в Харькове: патрульные спасали раненых

Лилия Рагуцкая
Война против России
2 минуты
7,3 т.
Появилось видео первых минут после попадания в 'Эпицентр' в Харькове: патрульные спасали раненых

В сети появилось видео первых минут после удара войск РФ по "Эпицентру" в Харькове 25 мая. На нем зафиксировано, как патрульные полицейские оказывают помощь пострадавшим от вражеской атаки.

Видео с бодикамер патрульных опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Помощь гражданам, пострадавшим в результате вражеского обстрела торгового центра в Харькове – видео с нагрудных камер патрульных. По информации Национальной полиции, количество погибших увеличилось до 13. Полиция продолжает идентифицировать личности погибших и документировать военное преступление россиян. Еще пострадали 43 человека, из которых 13 женщин и 30 мужчин", – рассказал он.

Белошицкий отметил, что без вести пропавшими по состоянию на 14 часов 26 мая числятся 17 граждан, среди которых девять мужчин и восемь женщин.

"Из 13 изъятых из-под завалов тел идентифицированы три человека, из которых одно лицо идентифицировали с помощью экспресс-анализа ДНК. Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции 093 494 3162 или 102", – добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

На опубликованном видео патрульные бегут к месту прилета. Все вокруг окутано дымом, видно охваченное огнем здание гипермаркета.

Появилось видео первых минут после попадания в "Эпицентр" в Харькове: патрульные спасали раненых

Патрульные полицейские оказывают первую помощь пострадавшим, тех, кто не может самостоятельно передвигаться, переносят на пикапы для дальнейшей эвакуации.

Появилось видео первых минут после попадания в "Эпицентр" в Харькове: патрульные спасали раненых

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и парк, есть погибшие и раненые.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших по состоянию на 10 утра составляло 12 человек, под завалами ищут еще людей.

Личности большинства погибших до сих пор не установлены: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, сделать это можно только с помощью ДНК-экспертизы.

По состоянию на вечер 25 мая полиция получила заявления о том, что на момент удара могли находиться в "Эпицентре" и после атаки не выходят на связь 17 человек. В подавляющем большинстве это сотрудники гипермаркета, но есть среди пропавших без вести и посетители, в частности девочка 12 лет.

К утру количество жертв увеличилось, однако до завершения экспертиз сложно сказать, все ли погибшие – это люди из списков пропавших без вести.

В Нацполиции тем временем показали видео изнутри "Эпицентра", в котором зафиксирован момент попадания. На нем видны сотрудники и посетители магазина в отделе сантехники. "Американская помощь", "штаб ВСУ" и прочие "военные цели", по которым, по версии минобороны РФ, оккупанты ударили в мирном городе, на этих кадрах не замечены.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".

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