Появилось видео первых минут после попадания в 'Эпицентр' в Харькове: патрульные спасали раненых

В сети появилось видео первых минут после удара войск РФ по "Эпицентру" в Харькове 25 мая. На нем зафиксировано, как патрульные полицейские оказывают помощь пострадавшим от вражеской атаки.

Видео с бодикамер патрульных опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Помощь гражданам, пострадавшим в результате вражеского обстрела торгового центра в Харькове – видео с нагрудных камер патрульных. По информации Национальной полиции, количество погибших увеличилось до 13. Полиция продолжает идентифицировать личности погибших и документировать военное преступление россиян. Еще пострадали 43 человека, из которых 13 женщин и 30 мужчин", – рассказал он.

Белошицкий отметил, что без вести пропавшими по состоянию на 14 часов 26 мая числятся 17 граждан, среди которых девять мужчин и восемь женщин.

"Из 13 изъятых из-под завалов тел идентифицированы три человека, из которых одно лицо идентифицировали с помощью экспресс-анализа ДНК. Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться по телефонам полиции 093 494 3162 или 102", – добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

На опубликованном видео патрульные бегут к месту прилета. Все вокруг окутано дымом, видно охваченное огнем здание гипермаркета.

Патрульные полицейские оказывают первую помощь пострадавшим, тех, кто не может самостоятельно передвигаться, переносят на пикапы для дальнейшей эвакуации.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и парк, есть погибшие и раненые.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших по состоянию на 10 утра составляло 12 человек, под завалами ищут еще людей.

Личности большинства погибших до сих пор не установлены: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, сделать это можно только с помощью ДНК-экспертизы.

По состоянию на вечер 25 мая полиция получила заявления о том, что на момент удара могли находиться в "Эпицентре" и после атаки не выходят на связь 17 человек. В подавляющем большинстве это сотрудники гипермаркета, но есть среди пропавших без вести и посетители, в частности девочка 12 лет.

К утру количество жертв увеличилось, однако до завершения экспертиз сложно сказать, все ли погибшие – это люди из списков пропавших без вести.

В Нацполиции тем временем показали видео изнутри "Эпицентра", в котором зафиксирован момент попадания. На нем видны сотрудники и посетители магазина в отделе сантехники. "Американская помощь", "штаб ВСУ" и прочие "военные цели", по которым, по версии минобороны РФ, оккупанты ударили в мирном городе, на этих кадрах не замечены.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".