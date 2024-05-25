Россияне снова обстреляли Харьков КАБами: попали в гипермаркет, есть погибшие и раненые

В субботу, 25 мая, около 16:00 в Харькове снова раздались взрывы. Российские оккупанты ударили по строительному гипермаркету, расположенному в спальном районе города. По меньшей мере, два человека погибли и 11 получили ранения.

После прилета в небо взвился черный дым. О последствиях обстрела сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте попадания вспыхнул пожар, настолько сильный, что дым виден даже из центра города. Там работают все соответствующие службы.

Как сообщил Синегубов, террористы ударили по гипермаркету двумя КАБами. В результате обстрела возник пожар на 15 000 квадратных метров.

"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносили именно по торговому центру, где находилось много людей – это чистый терроризм", – написал Терехов.

В комментарии журналистам городской голова сообщил, что в гипермаркете может находиться около 200 человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова. В результате атаки пострадал один человек.