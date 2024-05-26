Под завалами в 'Эпицентре' в Харькове могли быть 17 человек, среди них – 12-летняя девочка

Под завалами "Эпицентра" в Харькове могли оставаться 17 человек, в том числе 12-летняя девочка. Поисково-спасательная операция на месте масштабного теракта – удара войск РФ 25 мая – продолжается.

После удара оккупантов по гипермаркету вспыхнул пожар на площади более 13 тысяч кв м, разрушения огромны, а большинство найденных жертв до сих пор неопознаны. О ситуации на утро 26 мая рассказали спикер ГСЧС Харькова Евгений Василенко и руководитель ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

После страшного удара войск РФ по "Эпицентру" в Харькове на месте идет ликвидация последствий. Пожар на площади 13,5 тысяч кв м удалось потушить только через 16 часов, сейчас спасатели разбирают завалы.

Под ними, согласно имеющимся предварительным данным, на момент атаки могли остаться 17 человек.

"Ликвидация последствий продолжается и точное количество (погибших. – Ред.) станет известно только после того, как все расчистят. Площадь пожара после атаки составила 13,5 тысяч квадратных метров. Разрушения огромны", – подчеркнул спикер ГСЧС Харькова Евгений Василенко в эфире Новости.LIVE.

По словам главы ГУНП в Харьковской области, о 17 людях, которые могут оставаться под завалами, стало известно еще накануне. Список без вести пропавших, которые на момент атаки вероятнее всего находились внутри "Эпицентра", сформирован со слов сотрудников магазина, которые не могли связаться с коллегами после прилета, а также из заявлений харьковчан, чьи родственники могли находиться в магазине.

"Эта цифра пока не менялась. 17. Она была с вечера. Однако по состоянию на момент, когда у нас была цифра 17 без вести пропавших, количество тел у нас считалось 5. Сейчас мы дополнительно нашли тела. По состоянию на 9 часов утра их 12", – рассказал Тимошко.

Он отметил, что личности 11 погибших из 12 найденных пока неизвестны. Эксперты уже отобрали образцы у родственников тех, кто считается пропавшим после вражеской атаки, которые находились в Харькове. Сейчас же в облцентр для сдачи образцов едут родственники пропавших из других населенных пунктов.

"Будет ли совпадение ДНК между 11 телами (неидентифицированными. – Ред.) и родственниками – мы пока не знаем. В режиме 24/7, всю ночь работала ДНК-лаборатория. ДНК-лаборатория сейчас сделала 23 исследования (это та лаборатория, которая была предоставлена Фондом Говарда Баффета, за что им отдельная благодарность). И есть определенные совпадения. Однако не все. Поэтому может измениться и количество погибших, может измениться и количество без вести пропавших", – подчеркнул Тимошко.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области, большинство среди тех, кто считается без вести пропавшими – сотрудники "Эпицентра".

"Большинство работников, однако есть и посетители. Там есть среди заявленных 17 пропавших без вести – 12-летняя девушка, она была посетителем", – сказал Тимошко.

Он заверил, что полицейские, спасатели, все, причастные к ликвидации последствий удара, продолжат работать, пока не завершат разбор завалов полностью и не убедятся, что под ними никого не осталось.

То, что увидел внутри разрушенного "Эпицентра", Тимошко назвал "адом в прямом смысле".

"Два места взрывов КАБов. Вокруг все превращено в пепел. Поэтому сейчас фактически разбирается каждый завал, постепенно, чтобы ничего не пропустить. Если, не дай бог, там есть еще погибшие – чтобы мы ничего не пропустили и всех нашли", – рассказал начальник ГУНП в Харьковской области.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и парк, есть погибшие и раненые.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших по состоянию на 10 утра составляло 12 человек, под завалами ищут еще людей.

Личности большинства погибших до сих пор не установлены: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, сделать это можно только с помощью ДНК-экспертизы.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".