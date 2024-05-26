Нацполиция показала видео с момента попадания по 'Эпицентру' в Харькове

В Национальной полиции показали видео с моментом удара по "Эпицентру" в Харькове, снятое камерами наблюдения внутри здания. На нем видны сотрудники и посетители, которые ходят по залу с сантехникой, не подозревая, что через мгновение там развернется ад.

Видео опубликовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он подчеркнул, что спасатели под завалами сейчас ищут тела, по меньшей мере, семи жертв.

Жуткое видео, зафиксировавшее последние мгновения жизни персонала и посетителей "Эпицентра" в Харькове, по которому 25 мая ударили российские войска, сейчас тщательно изучают правоохранители, подчеркнул Болвинов.

"На видео, с которым сейчас работают следователи, – момент удара. Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучаем каждую минуту записей с камер", – отметил он.

По словам главы следственного управления ГУНП в Харьковской области, под завалами продолжают искать людей.

"Уже 13 погибших (к 12:00 количество жертв увеличилось до 14 человек. – Ред.). Тела еще семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и те люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК", – написал Болвинов в 11:51.

Он призвал всех, кто не знает о судьбе своих близких и разыскивает их, сообщать об этом полиции. И обязательно сдавать образцы ДНК.

"Это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в "Эпицентре", – подчеркнул Болвинов.

Напомним, днем в субботу, 25 мая, россияне ударили по Харькову КАБами. Попали захватчики в гипермаркет "Эпицентр" и парк, есть погибшие и раненые.

Только в "Эпицентре" ранения получили более 40 человек, количество погибших по состоянию на 10 утра составляло 12 человек, под завалами ищут еще людей.

Личности большинства погибших до сих пор не установлены: из-за мощного пожара, охватившего тысячи квадратных метров площади, сделать это можно только с помощью ДНК-экспертизы.

Тем временем по состоянию на вечер 25 мая полиция получила заявления о том, что на момент удара могли находиться в "Эпицентре" и после атаки не выходят на связь 17 человек. В подавляющем большинстве, это сотрудники гипермаркета, но есть среди пропавших без вести и посетители, в частности девочка 12 лет.

К утру количество жертв увеличилось, однако до завершения экспертиз сложно сказать, все ли погибшие – это люди из списков пропавших без вести.

На террористический удар по "Эпицентру" отреагировали на Западе. В США и Европе обязались привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления. А представители ООН в Украине назвали российские удары по гражданской инфраструктуре "совершенно неприемлемыми".