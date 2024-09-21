Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети

В ночь на 21 сентября российские оккупационные устроили теракт в жилом секторе Кривого Рога на Днепропетровщине. В результате ракетной атаки 3 человека погибли, еще трое пострадали, в том числе дети.

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Одна из жертв – пожилая женщина, она умерла в скорой. Об этом в Telegram сообщил Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, под завалами еще могут быть еще люди.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы – спасательные, коммунальные и медицинские. В городе развернули штаб помощи.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что среди погибших также есть ребенок. Чиновник выразил соболезнования семье.

Кроме того, повреждены частные жилые дома.

Напомним, также вечером 20 сентября россияне атаковали Харьков КАБами. Попадание зафиксировано в центре города, 15 человек пострадали, среди них дети 10 и 12 лет с острой реакцией на стресс, а также 17-летний подросток. Всего по областному центру были нанесены три удара: в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 сентября оккупанты снова прицельно атаковали украинских спасателей в Донецкой области. По машине работников ГСЧС ударили дроном.

– Также 20 сентября россияне ударили ракетой по Днепру. В городе раздался мощный взрыв, из-за обстрела частично разрушено здание образовательного центра.

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