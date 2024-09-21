УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети

Марина Погорилко
Война против России
1 минута
867
Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети

В ночь на 21 сентября российские оккупационные устроили теракт в жилом секторе Кривого Рога на Днепропетровщине. В результате ракетной атаки 3 человека погибли, еще трое пострадали, в том числе дети.

Видео дня

Одна из жертв – пожилая женщина, она умерла в скорой. Об этом в Telegram сообщил Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, под завалами еще могут быть еще люди.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы – спасательные, коммунальные и медицинские. В городе развернули штаб помощи.

Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что среди погибших также есть ребенок. Чиновник выразил соболезнования семье.

Кроме того, повреждены частные жилые дома.

Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети
Оккупанты ударили ракетой по жилому сектору в Кривом Роге: среди погибших и пострадавших – дети

Напомним, также вечером 20 сентября россияне атаковали Харьков КАБами. Попадание зафиксировано в центре города, 15 человек пострадали, среди них дети 10 и 12 лет с острой реакцией на стресс, а также 17-летний подросток. Всего по областному центру были нанесены три удара: в Шевченковском, Киевском и Холодногорском районах города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 сентября оккупанты снова прицельно атаковали украинских спасателей в Донецкой области. По машине работников ГСЧС ударили дроном.

– Также 20 сентября россияне ударили ракетой по Днепру. В городе раздался мощный взрыв, из-за обстрела частично разрушено здание образовательного центра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!