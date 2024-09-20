На Донбассе под обстрел попали спасатели, которые возвращались с ликвидации пожара. Фото

Вечером в пятницу, 20 сентября, российские оккупационные войска снова прицельно атаковали украинских спасателей в Донецкой области. По машине работников ГСЧС ударили дроном.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Личный состав не пострадал", – отметили в ГСЧС.

Там рассказали, что спасатели попали под атаку РФ, возвращаясь по ликвидации пожара. Вследствие обстрела повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее, 17 сентября, нанесли удары по Харькову, вследствие чего пострадали сотрудники ГСЧС и мирные жители города. На утро 18 сентября за помощью к медикам обратились еще два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 сентября украинские спасатели отмечали профессиональный праздник. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил и выразил особую благодарность этим людям, которые спасают жизни, рискуя собственным.

По случаю профессионального праздника он лично вручил награды спасателям и семьям тех, кто погиб при ликвидации последствий российских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!