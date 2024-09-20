Вечером враг ударил по Днепру: разрушено здание образовательного центра, пострадал парень, повреждены авто

Вечером в пятницу, 20 сентября, российские оккупационные войска ударили ракетой по Днепру. В городе раздался мощный взрыв, из-за обстрела частично разрушено здание образовательного центра.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Предварительно, вследствие атаки есть один пострадавший, он в состоянии средней тяжести.

"Детали уточняем – продолжается обследование территории", – написал Лысак.

Позже он уточнил, что из-за удара по Днепру пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают раненому всю необходимую медпомощь.

Кроме здания образовательного учреждения повреждены 11 авто.

"Днепр. Россия ударила по одному из учебных заведений города. Нелюди. Россия – страна-террорист. За все будет возмездие", – написал об атаке глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Перед взрывом в Днепре Воздушные силы сообщали об угрозе применения врагом баллистики с юга. По данным мониторинговых каналов, по городу выпустили ракету "Искандер-М".

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Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области во время воздушной тревоги днем 11 сентября раздался взрыв. Вследствие российского обстрела в Каменском районе погиб 38-летний мужчина.

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