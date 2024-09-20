Оккупанты ударили по центру Харькова: повреждены больница, гостиница, киоски, есть пострадавшие

Вечером в пятницу, 20 сентября, войска страны-агрессора РФ атаковали Харьков КАБами. Попадания зафиксированы в самом центре города, семеро людей пострадали.

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Всего по областному центру были нанесены три удара. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

Два КАБа попали по Шевченковскому району, один – по Киевскому району города. В частности, удары были нанесены возле медицинского учреждения и в проезжую часть в центре города.

"Горит автомобиль. Повреждены киоски, остекление зданий больницы, гостиница, возле которой уже было раньше вражеское попадание", – сообщили в ОВА.

На данный момент известно о семи пострадавших в Харькове, среди которых дети 10 и 12 лет с острой реакцией на стресс, а также 17-летний подросток. Одну женщину госпитализировали.

Учреждение медицины в Харькове, недалеко от которого был прилет, функционирует. Значительных повреждений помещений также не зафиксировано, в одном из корпусов повреждено остекление окон, сообщил Синегубов.

"Четыре пациента больницы, возле которой произошло вражеское попадание, также обратились за помощью, получили легкие осколочные ранения", – добавил он.

Ранее, около 17:00 20 сентября, российские оккупационные войска совершили два удара по Харькову с помощью управляемых авиабомб. Вследствие атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 сентября российские оккупанты снова атаковали Харьковщину. Под огнем РСЗО оказалась ферма в одном из населенных пунктов Чугуевского района: повреждены здания, там вспыхнул пожар, пострадали два человека, погибли животные.

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