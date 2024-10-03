Оккупанты ударили по селу Горск на пограничье Черниговщины, есть погибшие и раненые: среди жертв ребенок

Российские оккупанты нанесли удар по селу Горск, расположенному на приграничной Черниговщине. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое гражданских.

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Среди жертв – один ребенок. Об этом сообщает Сновский городской совет на своей Facebook-странице.

Еще трое получили тяжелые ранения, а один раненый в состоянии средней тяжести был доставлен в центральную районную больницу.

"Враг ударил по мирному населению приграничья нашей общины, в частности, по с. Горск. По предварительной информации – двое погибших гражданских, среди них один ребенок. Трое тяжело раненых и один раненый средней тяжести доставлен в ЦРБ", – говорится в сообщении горсовета.

Местные власти призывают всех граждан быть особенно внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"В очередной раз призываем – не игнорируйте воздушную тревогу! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших близких!" – добавили там.

Напомним, российские оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе. В результате атаки пострадали три человека.

3 октября российские оккупационные войска обстреляли общины Днепропетровщины – Никопольскую, Покровскую и Красногригорьевскую. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 октября российская террористическая армия атаковала населенные пункты Херсонской области. Под ударом вражеской авиации оказалась бериславская община, пострадала 56-летняя женщина.

– 2 октября россияне нанесли очередные удары по Харькову. Для совершения теракта захватчики снова применили управляемые авиабомбы. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв.

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