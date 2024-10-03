Оккупанты ударили дроном по Никополю: пострадали три человека. Фото

Российские оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине дроном-камикадзе. В результате атаки пострадали три человека.

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75-летнюю женщину и 35-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще один пострадавший, 34-летний мужчина, будет лечиться амбулаторно. О последствиях обстрела сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате удара повреждены частный дом, хозяйственное сооружение и газопровод.

Напомним, 3 октября российские оккупационные войска обстреляли громады Днепропетровщины – Никопольскую, Покровскую и Червоногригоровскую. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии.

В области повреждены промышленное предприятие и линия электропередачи. Погибших и пострадавших нет.

Также ранее россияне атаковали дроном в Никополе гражданский автомобиль с людьми. В результате их действий погибли женщина и девочка-подросток. Транспортное средство мгновенно загорелось и выгорело дотла. Муж и ребенок погибшей женщины получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 октября российская террористическая армия атаковала населенные пункты Херсонской области. Под ударом вражеской авиации оказалась Бериславская громада, пострадала 56-летняя женщина.

– 2 октября россияне нанесли очередные удары по Харькову. Для совершения теракта захватчики снова применили управляемые авиабомбы. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв.

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