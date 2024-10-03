Чудом обошлось без жертв: в сети показали, как выглядит сейчас многоэтажка в Харькове, в которую попал российский КАБ. Фото и видео

Вечером 2 октября российская террористическая армия нанесла очередные удары по Харькову. Для осуществления теракта захватчики снова применили управляемые авиабомбы.

Видео дня

Вследствие обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв. Последствия российского теракта показала Харьковская областная прокуратура.

Своей целью путинская армия в очередной выбрала многоэтажный жилой дом. В областной прокуратуре отметили, что россияне атаковали Харьков с двух самолетов Су-34, которые совершили пуски управляемых авиационных бомб.

Один из авиационных боеприпасов попал между третьим и четвертым этажом пятиэтажного жилого дома в Салтовском районе города. Вследствие обстрела произошел пожар. Травмы разной степени тяжести получили 12 человек, среди которых девочка 3 лет 11 месяцев. Повреждены близлежащие дома, поликлиника, а также не менее 14 авто.

Напомним, в сентябре 2024-го Харьков 53 раза находился под российскими обстрелами из разного вооружения. Это самое большое количество с начала 2023 года. В результате 188 человек пострадали, среди которых 19 – дети.

Ранее сообщалось, что террористические войска РФ утром 3 октября нанесли авиаудар по селу в пригороде Харькова. В результате действий агрессора пострадали трое мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!