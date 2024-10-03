Оккупанты атаковали Херсонщину, повреждены десятки домов: есть пострадавшая. Фото

С самого утра 3 октября российская террористическая армия атаковала населенные пункты Херсонской области. Под ударом вражеской авиации оказалась Бериславская громада.

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Вследствие обстрела ранения получила 56-летняя местная жительница. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По информации ОВА, путинские террористы управляемой авиабомбой попали по жилой застройке в одном из населенных пунктов. Вследствие обстрела повреждено почти два десятка домов.

Позже в областной администрации добавили, что за медицинской помощью обратилась женщина, пострадавшая из-за российского авиаудара по Бериславской общине. У 56-летней местной жительницы диагностировали взрывную травму, контузию и осколочные ранения ног. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Антоновку, используя беспилотные летательные аппараты и артиллерию. В результате атак погибли двое гражданских – 59-летняя женщина и 66-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили еще пятеро местных жителей.

В Херсоне враг поразил беспилотником гражданский автомобиль. Двое мужчин получили взрывные травмы и контузию. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По информации ОВА, за сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Бургунка, Саблуковка, Садовое, Гавриловка, Дудчаны, Новоберислав, Пятихатки, Томина Балка, Широкая Балка, Одрадокаменка, Красный Маяк, Костырка, Александровка, Змиевка, Урожайное, Казацкое, Приднепровское и город Херсон.

Напомним, вечером 2 октября российская террористическая армия нанесла очередные удары по Харькову. Для осуществления теракта захватчики снова применили управляемые авиабомбы.

Ранее сообщалось, что террористические войска РФ утром 3 октября нанесли авиаудар по селу в пригороде Харькова. В результате действий агрессора пострадали трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 октября российские оккупационные войска обстреляли громады Днепропетровщины – Никопольскую, Покровскую и Червоногригоровскую. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии.

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