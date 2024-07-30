Оккупанты ударили по Купянску в Харьковской области: пострадал мужчина. Фото

Около 6:20 вторника, 30 июля, российские террористы атаковали FPV-дроном Купянск в Харьковской области. В результате удара получил ранения 71-летний мужчина, который в это время двигался по городу на велосипеде.

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О последствиях вражеских обстрелов сообщили в Telegram Харьковской областной прокуратуры. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, также 30 июля оккупанты обстреляли из артиллерии Чернобаевку на Херсонщине. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Ранен мужчина, его доставили в больницу.

Кроме того, Россия не прекращает терроризировать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. 29 июля враг в течение дня обстреливал Никопольщину дронами и артиллерией. В регионе была повреждена инфраструктура, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 июля россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на людей в Херсоне и поселке Ромашково. Пострадал 42-летний мужчина, находившийся в кафе.

– В МВД Украины показали, как россияне ударили по экипажу "Белый ангел" во время эвакуации мирных жителей из Торецка в Донецкой области. Благодаря быстрой реакции и отточенным действиям полицейских все остались в живых.

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