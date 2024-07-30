Россияне в течение дня обстреливали Никопольщину дронами и артиллерией: повреждена инфраструктура

Страна-агрессор не прекращает терроризировать Днепропетровскую область с временно оккупированных территорий. В понедельник, 29 июля, враг в течение дня обстреливал Никопольщину дронами и артиллерией.

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Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак. Он отмечает, что в регионе была повреждена инфраструктура.

"Атаковали Никопольщину почти десятком дронов-камикадзе. Несколько раз ударили из тяжелой артиллерии. Снова в течение дня российские войска терроризировали район", – добавил чиновник.

За день враг атаковал Никополь, Покровскую, Мировскую, Красногригорьевскую общины.

"Загорелась сухая трава. Повреждена инфраструктура. А еще хозяйственная постройка и линия электропередач. Люди не пострадали. На других территориях Днепропетровщины обошлось без обстрелов", – резюмировал ситуацию в регионе Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 29 июля сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их преимущественно на юге, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска в понедельник, 29 июля, ударили по Торецку и Гродовке на Донетчине. В результате погибли минимум 4 человека, еще 3 ранены.