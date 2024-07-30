Оккупанты ударили по Чернобаевке на Херсонщине, есть пострадавший

Утром 30 июля российские войска обстреляли из артиллерии Чернобаевку на Херсонщине. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

Видео дня

Ранен мужчина, его доставили в больницу. Об очередной вражеской атаке рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Около шести часов утра оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку. Повреждены жилые жилые дома и хозяйственные постройки. В результате вражеского удара пострадал 32-летний мужчина. У него – взрывная травма, осколчные ранения грудной клетки, живота, рук и ног", – отмечено в сообщении.

В настоящее время раненый находится в больнице.

Напомним, 29 июля россияне сбросили с дронов взрывчатку на жилые районы Херсонщины, также они атаковали поселок Ромашковое. Есть раненые среди гражданских.

Также накануне оккупанты на протяжении всего дня обстреливали Никопольщину дронами и артиллерией. Повреждена инфраструктура.