Оккупанты ударили по Чернобаевке на Херсонщине, есть пострадавший
Утром 30 июля российские войска обстреляли из артиллерии Чернобаевку на Херсонщине. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
Ранен мужчина, его доставили в больницу. Об очередной вражеской атаке рассказали в Херсонской областной военной администрации.
"Около шести часов утра оккупанты накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку. Повреждены жилые жилые дома и хозяйственные постройки. В результате вражеского удара пострадал 32-летний мужчина. У него – взрывная травма, осколчные ранения грудной клетки, живота, рук и ног", – отмечено в сообщении.
В настоящее время раненый находится в больнице.
Напомним, 29 июля россияне сбросили с дронов взрывчатку на жилые районы Херсонщины, также они атаковали поселок Ромашковое. Есть раненые среди гражданских.
Также накануне оккупанты на протяжении всего дня обстреливали Никопольщину дронами и артиллерией. Повреждена инфраструктура.
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