Россияне сбросили с дронов взрывчатку на жилые районы Херсонщины: есть разрушения и раненые

В понедельник, 29 июля, российские оккупанты продолжили атаковать дронами мирных жителей Херсонской области. Враг сбросил взрывчатку с БПЛА на людей в Херсоне и поселке Ромашково.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. В Херсоне россияне атаковали Днепровский район города – там из-за сброса взрывчатки с дрона пострадал находившийся в кафе мужчина.

"42-летний пострадавший получил взрывную травму и осколочное ранение голени. Бригада "скорой" доставила его в больницу для оказания медпомощи", – говорится в сообщении.

Также около 20:00 российские войска атаковали гражданских в поселеке Ромашково Белозерской громады. Из-за сброса боеприпаса с дрона ранения получил мужчина 45 лет.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение мужчина будет проходить амбулаторно.

Еще один мужчина 45 лет был госпитализирован с взрывной травмой, ранениями грудной клетки, живота, рук и ног. Состояние раненого тяжелое, медики оказывали ему помощь.

Ранее мы писали о том, что войска РФ днем в пятницу, 26 июля, сбросили взрывчатку с дрона на людей в Херсоне. Вследствие вражеской атаки пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, около 7 часов утра 28 июля с временно оккупированного левобережья Херсонщины российские войска обстреляли пригород Херсона. В поселке Камышаны повреждены жилые дома, пострадали люди.

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