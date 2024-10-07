Оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: есть раненые. Фото

7 октября 2024 года российская оккупационная армия нанесла очередной авиаудар по Константиновке. В результате вражеской атаки пострадали четверо гражданских.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. Предварительно установлено, что враг использовал авиабомбу "КАБ-250" с УМПК.

Поражена территория частного предприятия, где пострадали четверо работников: двое мужчин в возрасте 41 и 55 лет и женщины 55 и 61 лет.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и контузиями были госпитализированы. Также взрывной волной повреждены фасады домов и автомобили.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время прокуроры осуществляют все необходимые меры по фиксации военных преступлений, совершенных военными РФ.

Напомним, что в воскресенье, 6 октября, оккупанты атаковали Константиновку на Донетчине. В частности, там было уничтожено одно из отделений "Укрпочты". Погибших при атаке террористов нет, но легкое ранение получила начальница отделения.

К вечеру, 6 октября, враг в очередной раз атаковал Константиновку КАБами. Предварительно погиб один человек. Еще двое раненых.

Также в воскресенье, 6 октября, россияне дважды в день атаковали Краматорскую общину в Донецкой области. Во время второго обстрела под вражеским огнем оказалось село Беленькое.