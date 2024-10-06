Оккупанты ударом по Константиновке уничтожили отделение 'Укрпочты': опубликовано фото

В воскресенье, 6 октября, кафиры атаковали Константиновку на Донетчине. В частности, там было уничтожено одно из отделений "Укрпочты".

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Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский. Он также добавил, что погибших при атаке террористов нет, но легкое ранение получила начальница отделения.

"Воскресенье всегда хочется закончить чем-то таким положительным и тем, что вдохновляет, чтобы активно начать неделю. Но иногда день такой, что вдохновение вызывают негативные эмоции, как сегодня. Днем враг уничтожил наше отделение в Константиновке. Легкое ранение получила начальница отделения, но Антонина уже дома", – добавил Смилянский.

Он также рассказал, что у "Укрпочты" есть еще несколько отделений в Константиновке, которые, как и отделения в Покровске и других городах, продолжат свою работу.

"Мы уже сейчас начнем планировать открытие отделения на новом месте и новые логистические пути доставки, потому что слоган, который вы запечатлели на нашей известной марке "р..я, иди на…, а мы продолжим работать", остается актуальным", – отметил он .

Также Смилянский поблагодарил "героическую Донецкую команду". И пообещал посетить их, чтобы открыть новое отделение в Николаевке, которое было уничтожено неделю назад, и, конечно, в Константиновке.

"Опыт отрицательный, однако заряд и мотивацию работать еще активнее - получили. PS Надеюсь, мой заряд что-то сделать передастся и тем коллегам в определенных государственных учреждениях, от которых я жду решения. Их целесообразность готов продемонстрировать на месте прямо в Константиновке. Бесплатную доставку гарантирую", – резюмировал гендиректор компании.

К вечеру, 6 октября, враг в очередной раз атаковал Константиновку КАБами. Погиб один человек.

Также в воскресенье, 6 октября, россияне дважды в день атаковали Краматорскую общину в Донецкой области. Во время второго обстрела под вражеским огнем оказалось село Беленькое.