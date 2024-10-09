Оккупанты ударили по гериатрическому центру на Херсонщине: пострадали двое медработников. Фото

В ночь на 9 октября российские оккупанты атаковали из артиллерии гериатрический центр в Степановке на Херсонщине. В результате обстрела двое медицинских работников получили ранения.

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Об этом сообщили в Telegram Херсонской областной прокуратуры. В Херсонской ОВА уточнили, что 31-летняя медсестра получила взрывную травму, ранение лица, ног и живота, а 24-летняя – взрывную травму и обломочное ранение голени. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Окружная прокуратура области начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители документируют доказательства военного преступления.

Напомним, 8 октября россияне обстреляли бомбами ФАБ-250 густонаселенную территорию в Салтовском районе Харькова. Есть поврежденные многоэтажки и две жертвы, а также пятеро раненых гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 октября россияне несколько раз в день атаковали Антоновку в пригороде Херсона. Около полудня они обстреляли из артиллерии магазин в поселке, а утром в этом населенном пункте оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на находившуюся на улице женщину.

– Также минувшей ночью оккупанты атаковали Одесщину дронами-камикадзе. В результате попадания в многоэтажку в Черноморске вспыхнули пожары.