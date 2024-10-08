Оккупанты атаковали Одесщину дронами: в Черноморске горели квартиры. Фото и видео

В ночь на 8 октября российские войска атаковали Одесщину дронами-камикадзе. В Черноморске под удар попала многоэтажка, на нескольких этажах вспыхнули пожары.

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А в Одесском районе под ударом оказалось административно-производственное здание. О последствиях атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он рассказал, что российская атака в регионе продолжалась около четырех часов: запускать "Шахеды" захватчики начали после полуночи, вражеские дроны летели на Одесщину почти до рассвета.

Большинство вражеских ударных БПЛА удалось уничтожить Силам обороны. Это помогло избежать жертв среди местных жителей. Однако без разрушений не обошлось.

"В Черноморске в результате атаки произошло возгорание квартир на 4, 5 и 6-м этажах. Пожар площадью 100 кв. м оперативно ликвидировали наши пожарные", – отметил Кипер.

Кроме того, под вражескими ударами оказался Одесский район. Там в результате атаки были повреждены перекрытия и стены административно-производственного здания. Произошел пожар, огонь на площади 50 кв. м погасили спасатели.

"Еще один беспилотник упал на открытой территории без детонации", – добавил Кипер.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами. В результате атаки произошло попадание в гражданское судно под флагом Палау, зашедшим в порт для загрузки 7 октября. Вражеский удар привел к гибели 60-летнего украинца, работника обрабатывающей грузы компании.

Еще пятеро иностранных граждан получили ранения – четверо из них в состоянии средней тяжести, один – в легком.