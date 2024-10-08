Россияне ударили КАБами по густонаселенному району Харькова: есть погибшие и разрушения

Войска Российской Федерации 8 октября совершили обстрел КАБами густонаселенной территории в Киевском районе Харькова. Есть разрушения многоэтажки и по меньшей мере двое жертв, а также трое раненых гражданских.

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Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов подтвердили прилеты. Первый взрыв, по данным местных интернет-сообществ, прогремел около 16:55 вторника. После этого было видно, что над местом удара поднимался дым.

Воздушные силы ВС Украины информировали о применении противником корректированных авиационных бомб в направлении Харьковщины в 16:49. Спустя 20 минут россияне совершили повторные пуски. Жители города снова услышали взрывы.

По состоянию на 17:18 у Терехова была информация о двух погибших. В 17:32 Синегубов уточнил: около четырех КАБов ударили по открытым территориям.

"Погибшие – гражданские, мужчина и женщина... Люди в это время находились на улице. По меньшей мере трое получили ранения", – писал чиновник.

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Как сообщал OBOZ.UA, утром 8 октября российские оккупанты также нанесли авиационные удары по Харькову. Тогда они повредили гражданское предприятие в Индустриальном районе. Минимум 28 человек пострадали.

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