Оккупанты ударили по Антоновке на Херсонщине: есть разрушения и пострадавшие. Фото

Российские войска с утра 8 октября уже несколько раз атаковали Антоновку в пригороде Херсона. Около полудня они обстреляли из артиллерии магазин в поселке, в результате атаки есть пострадавшие.

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А утром в этом же населенном пункте оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на находившуюся на улице женщину. О последствиях российского террора сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Российская армия накрыла огнем магазин в Антоновке. Из-за вражеского артиллерийского удара здание потерпело серьезные разрушения. "Скорая" доставила в больницу 48-летнего мужчину, который получил взрывную травму и ампутацию голени", – говорится в сообщении, которое было опубликовано в 11.45.

Как уточнил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, на момент обстрела пострадавший мужчина находился в помещении.

В настоящее время проверяется информация о еще нескольких пострадавших в результате этой атаки.

После 12 часов россияне устроили новый обстрел населенного пункта.

"Взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, закрытый перелом правого плеча и ушиб правого бедра получил 27-летний мужчина. Он был в помещении во время вражеского удара. Пострадавшего госпитализировали для оказания медицинской помощи", – рассказал Мрочко.

А утром Антоновку оккупанты атаковали с БпЛА.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнюю женщину, которая находилась на улице. Пострадавшую доставили в больницу с взрывной травмой и осколочным ранением голени", – рассказали в Херсонской ОВА.

Ранее стало известно, что захватчики 8 октября ударили по Харькову. Удары пришлись по Индустриальному району города: разрушения получило гражданское производство.

По состоянию на 12:30 было известно о по меньшей мере 21 пострадавшем, среди которых подросток 16 лет. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.