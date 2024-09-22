Оккупанты атаковали дроном авто с семьей в Никополе: есть погибшие и раненые. Фото

В Никополе на Днепропетровщине террористические войска России атаковали дроном гражданский автомобиль с людьми. В результате их действий погибли женщина и девочка-подросток.

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Мужчина и ребенок погибшей женщины получили ранения. Об очередном преступлении россиян сообщили в Национальной полиции Украины.

Обстрел оккупанты произвели около 19:00 в субботу, 21 сентября. Они прицельно направили дрон по авто ВАЗ, которое двигалось по одной из улиц города. Транспортное средство мгновенно загорелось и выгорело дотла. В результате атаки погибла 12-летняя девочка, находившаяся в салоне на заднем сиденье авто

На служебном транспорте правоохранители эвакуировали с места обстрела раненого 25-летнего мужчину и его 25-летнюю жену, которая к тому времени, к сожалению, уже была без признаков жизни.

Их четырехлетнюю дочь, которая также получила ранения, в медучреждение доставили чрезвычайщики. Накануне сообщалось, что ребенок был в тяжелом состоянии. Обом раненым врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В полиции добавили, что за прошедшие сутки к ним поступило почти полсотни заявлений и сообщений от людей о российских обстрелах Днепропетровщины. Враг атаковал Никополь, а также Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую сельские территориальные громады: целил из артиллерии, дронов, БПЛА.

Ночью добавились еще и удары с реактивных систем залпового огня. В населенных пунктах повреждены коммунальное предприятие, АЗС, частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства, гаражи, газопроводы, ЛЭП и служебное авто газовой службы. Продолжаются следственные действия.

Уполномоченными органами досудебного расследования возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября российские военные преступники ударили по Никополю дроном-камикадзе. Пострадали два человека, впоследствии один из них скончался в больнице.

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