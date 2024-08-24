Оккупанты обстреляли Гуляйполе и Степногорск: дотла выжжен музей, ранены спасатели. Фото

Российские захватчики 23 августа совершили более 300 обстрелов населенных пунктов Запорожской области, особенно страдали от вражеского огня прифронтовые Пологовский и Васильевский районы. По мирным жителям захватчики били из авиации, РСЗО, танков, артиллерии, атаковали и БпЛА.

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В Гуляйполе россияне полностью сожгли краеведческий музей, расположенный в историческом здании, а в Степногорске накрыли огнем частные дома и ранили троих спасателей. О последствиях российских обстрелов подробнее рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области, Министерстве внутренних дел и в Запорожской областной военной администрации.

По данным правоохранителей, 23 августа россияне били по прифронтовым населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов из авиации, реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, применили беспилотные летательные аппараты.

Всего за сутки зафиксировано 306 российских обстрелов по населенным пунктам региона. В частности, россияне атаковали Беленькое Запорожского района, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Малую Токмачку, Левадное, Работино, Малиновку, Преображенку Пологовского района.

В частности, по Беленькому оккупанты ударили дронами: в результате атаки поврежден инфраструктурный объект и несколько домов.

Досталось и Гуляйполю: ночью в результате российских обстрелов там был уничтожен исторический памятник – краеведческий музей.

"Здание вспыхнуло в результате попадания снаряда и выгорело дотла. Также повреждены домовладения мирного населения, хозяйственные здания, уничтожено личное имущество граждан", - рассказали в ГУ НПУ в Запорожской области.

Также ударили оккупанты по Степногорску: населенный пункт они накрыли артиллерийским огнем.

Ранения в результате обстрела получили трое спасателей ГСЧС.

"Повреждены частные дома на пяти улицах, произошло возгорание",– отметил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

На местах вражеских ударов следователи и СБУ собрали доказательства военных преступлений. По материалам возбуждены уголовные производства в пределах ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.

В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там стражи порядка, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.

Также в Воздушных силах заявили, что в ночь на День Независимости оккупанты ударили по острову Змеиный ракетами и атаковали Херсонщину.

А в Херсоне и пригороде российские обстрелы привели к гибели гражданских, мирные жители также получили ранения. Среди пострадавших – годовалый мальчик.

Тем временем в Сумской области захватчики атаковали дроном автомобиль гражданских. Мужчина и жена, ехавшие в автомобиле, погибли.