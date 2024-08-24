Оккупанты утром ударили по Херсону и области: погибла женщина, есть раненый

Российские войска продолжают атаковать Херсон и населенные пункты Херсонского района. Ночью и утром 24 августа под вражескими ударами оказались облцентр и поселок Антоновка.

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Известно о жертве и пострадавшем. Подробности раскрыли в Херсонской областной прокуратуре.

Прокуроры региона осуществляют процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту очередного нарушения Россией законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч.1, 2 ст. 438 УК).

"По данным следствия, 24 августа 2024 года около 02:50 российские военные совершили минометный обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина, которая находилась дома. Также из-за утреннего обстрела Антоновки травмирован 63-летний местный житель. Прокуроры взаимодействия с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.

В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там стражи порядка, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.

Также в Воздушных силах заявили, что в ночь на День Независимости оккупанты ударили по острову Змеиный ракетами и атаковали Херсонщину.