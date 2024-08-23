Россияне атаковали Херсон ударными дронами: три человека получили ранения

В пятницу, 23 августа, российские оккупанты продолжили обстреливать Херсон. Враг атаковал мирных жителей дронами и артиллерией, три человека из-за этого получили ранения.

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Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Под удар БПЛА противника сначала попал 50-летний мужчина – он получил взрывную травму. Врачи провели обследование и оказали потерпевшему помощь.

В Днепровском районе Херсона из-за удара российского дрона пострадала 47-летняя женщина. Из-за сброса взрывчатки со вражеского БПЛА она получила взрывную травму и контузию.

Бригада "скорой" доставила украинку в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Около 17:30 оккупационные войска РФ обстреляли областной центр из артиллерии. Вследствие атаки пострадала 62-летняя женщина.

Медики диагностировали у нее взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Потерпевшей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Ранее, утром 22 августа, войска РФ обстреляли село Томарино в Бериславском районе Херсонщины и сам облцентр. Вследствие военного преступления в области погибла местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонщину. Так, утром 23 августа оккупанты обстреляли дом в Кизомысе Херсонского района.

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