В Сумской области оккупанты атаковали дроном автомобиль гражданских: погибли супруги. Фото

В Сумской области утром 24 августа российские оккупанты атаковали беспилотником гражданский автомобиль. В автомобиле находились супруги: 35-летний мужчина и его 34-летняя жена.

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Гражданские в результате удара погибли, прокуратура открыла производство по факту очередного военного преступления россиян. Подробности раскрыли в Сумской областной прокуратуре.

В сообщении отмечено, что при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Еще двоих украинцев оккупанты убили около 8 часов утра. Вопреки всем международным нормам и конвенциям, захватчики ударили беспилотником по гражданскому автомобилю, который ехал по трассе "Кипти-Глухов-Бачевск".

"В результате атаки оккупантов погибли 35-летний мужчина и его 34-летняя жена, которые ехали в указанном автомобиле. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области", – отметили в Сумской областной прокуратуре.

Напомним, накануне, 23 августа, россияне атаковали Херсон ударными дронами. Также по облцентру они вели огонь из артиллерии. В результате обстрелов девять гражданских получили ранения.

В тот же день оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там стражи порядка, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.

Также в Воздушных силах заявили, что в ночь на День Независимости оккупанты ударили по острову Змеиный ракетами и атаковали Херсонщину.

Тем временем в Херсоне и Антоновке с начала суток 24 августа захватчики убили женщину, также ранили нескольких гражданских, в том числе младенца.