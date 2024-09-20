Оккупанты нанесли удар по Одессе

Днем 20 сентября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщают о прилете в городе, после этого в небе виден дым.

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Об атаке сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. По предварительным данным, на облцентр враг направил баллистическую ракету "Искандер-М".

Воздушную тревогу в Одесской области из-за угрозы баллистики из временно оккупированного Крыма объявили в 13:55.

Уже через две минуты Труханов сообщил о взрывах в облцентре.

"В городе слышны взрывы! Оставайтесь в укрытиях!" – призвал городской голова.

В 13:59 Telegram-канал "Николаевский Ванек" констатировал, что в Одессе есть прилет. По данным monitor, враг атаковал облцентр одной ракетой "Искандер-М".

Тем временем "Общественное Одесса" опубликовало фото дыма, поднявшегося над городом после взрывов, которые слышали одесситы.

Кроме Одесщины, по состоянию на 14:12, воздушная тревога была объявлена также в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях, а также в нескольких регионах на западе страны, в частности на Закарпатье, Ивано-Франковщине и Буковине.

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 14:28.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия снова атаковала Украину, запустив ракету и 70 "Шахедов" . Во время ночного воздушного боя силы ПВО сбили 61 дрон и ракету Х-59. Еще девять "Шахедов", по данным Воздушных сил, были локационно потеряны на территории Украины, однако, отметили защитники неба над Украиной, информация о разрушениях и пострадавших к ним не поступала.

Ночью и днем 20 сентября россияне также атаковали Херсон и область. В результате вражеских обстрелов и дроновых атак есть пострадавшие и жертва.

Также в этот день оккупанты нанесли удары по селу на Харьковщине. Под вражеским огнем оказалось сельхозпредприятие. Ранены двое работников, разрушения получили здания, пожарные тушили пожар на площади 500 кв м. Также россияне убили 20 коров.