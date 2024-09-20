Оккупанты атаковали Херсонщину, повреждены дома: есть пострадавшие. Фото

Российские войска 20 сентября продолжили атаковать Херсонщину. Ночью под вражескими ударами оказалось село Благовещинское, уже утром захватчики ударили по Томиной Балке и Киндийке, впоследствии атаковали и Херсон.

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Есть пострадавшие среди гражданских, разрушения получили жилые дома людей. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Так, Благовещенское Херсонской общины захватчики атаковали ночью. Там пострадал 35-летний мужчина, находившийся во дворе собственного дома.

"У него – взрывная травма и контузия. Врачи на месте оказали пострадавшему необходимую медпомощь", – отметили в Херсонской ОВА.

Утром же россияне обстреляли из артиллерии Томина Балку Белозерской громады.

"Враг обстрелял жилую застройку, в результате чего повреждены по меньшей мере три дома. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", – отметили в Херсонской ОВА, показав последствия вражеских обстрелов на фото.

Впоследствии также стало известно, что Киндийку (входит в Антоновский поселковый совет) оккупанты атаковали с помощью БпЛА.

В результате сброса взрывчатки с дрона мужчины 62 и 64 получили взрывные травмы и осколочные ранения ног.

Оба пострадавших, по данным Херсонской ОВА, доставили в больницу для оказания медпомощи.

А около 10:30 захватчики из дрона атаковали автомобиль в Херсоне.

"В результате сброса взрывчатки 60-летний мужчина получил взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища, руки и ноги. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести", – отметили в Херсонской ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что утром 20 сентября оккупанты ударили по ферме в Харьковской области. Пострадали два сотрудника сельхозпредприятия, мужчины 30 и 34 лет.